Coronavirus Latina, la curva non si inverte: altri 156 casi in provincia. Un decesso

Ieri i contagi erano stati 144, il giorno precedente 130; in tutto il mese di marzo il totale è salito a quasi 3400. Nelle scorse 24 ore registrate altre 118 guarigioni

Altri 157 nuovi casi di coronavirus, 118 guariti ed un decesso: questi i dati che riguardano la provincia di Latina e che sono riportati nel bollettino di oggi, mercoledì 24 marzo, diffuso dalla Asl nel pomeriggio. Oltre 1200 invece i tamponi effettuati ieri, tra molecolari e antigenici in tutto il territorio pontino.

La curva dei contagi si mantiene stabile rispetto ai due giorni scorsi quando i contagi erano stati rispettivamente 144 e 130. Il totale dei positivi riscontrati tra i residenti della provincia nel mese di marzo è salito ora a 3394.

I 157 casi di oggi sono stati accertati in 22 diversi comuni; il dato più alto arriva ancora una volta da Fondi, dove negli ultimi giorni è stata registrata un importante crescita giornaliera dei contagi: nelle scorse 24 ore sono stati 27, uno in meno invece nella città capoluogo, a Latina. Altri 15 sono poi ad Aprilia e Terracina, 12 invece a Pontinia e 10 a Priverno; 8 ancora a Cisterna e Cori, 5 a Formia, 4 a Sabaudia, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 3 ad Itri, Monte San Biagio e Sermoneta, 2 a Castelforte, Ponza e Sezze, e uno infine a Gaeta, Lenola, Maenza e Norma.

Nel bolletino, come detto, poi, sono riportati anche altri 118 guariti registrati nelle scorse 24 ore ed un decesso, quello di un paziente di Sonnino. Sono ad oggi 42 i morti in tutto il mese di marzo, 452 le persone che hanno perso la vita in questo anno di pandemia tra i residenti della provincia di Latina.