Coronavirus Latina, scende di nuovo la curva: sono 14 i contagi in provincia. Nessun decesso

Dopo il picco con i 76 casi di ieri (il dato più alto del mese), la curva nella provincia di Latina torna sui numeri, decisamente più bassi, fatti registrare questa settimana. Sono, infatti, 14 i contagi da coronavirus che sono stati comunicati oggi, venerdì 24 settembre, dalla Asl con il bollettino, distribuiti in 8 diversi comuni.

Sono in totale 737 le positività registrate nel territorio pontino dall’inizio del mese, con una media di circa 30 ogni giorno.

Un terzo dei contagi di oggi sono concentrati nella città capoluogo, Latina, dove ne sono stati riscontrati 5, altri 2 sono invece nei comuni di Aprilia ed Itri, uno rispettivamente a Cisterna, Fondi, Sezze, Sperlonga e Cisterna.

Nel bollettino è poi riportato un solo ricovero effettuato nelle scorse 24 ore, mentre non ci sono stati decessi (uno solo ne è stato registrato in tutto il mese di settembre in provincia); sono state invece 83 le nuove guarigioni notificate dalla Asl.

Infine, per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state somministrate nella giornata di ieri 1.509 dosi.