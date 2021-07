Coronavirus Latina: un decesso in provincia, due i casi. Oltre 5mila vaccinazioni in un giorno

Due nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina, lo stesso dato di ieri. Il bollettino di oggi, mercoledì 7 luglio, è stato diffuso nella tarda mattinata di oggi dalla Asl e si mantiene costante, e bassa, la crescita dei contagi nel territorio pontino che torna, però, a registrare un decesso.

In questa prima settimana del mese di luglio le positività totali sono state 18, in netto calo anche rispetto a giugno che aveva confermato l'inversione di tendenza della curva inziata già negli ultimi giorni di maggio. I due nuovi casi di oggi sono entrambi stati riscontrati nel territorio di Formia, mentre non ce l’ha fatta un paziente residente a Cisterna. Si tratta del primo decesso nel mese di luglio dopo che per sette giorni in tutta la provincia non erano state registrate vittime.

Nelle scorse 24 ore, come riportato nel bollettino, non sono stati registrati nuovi ricoveri e, purtroppo, neanche nuove guarigioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale altro importante balzo in avanti: nella giornata di ieri, infatti, sono state 5429 le somministrazioni totali in tutta la provincia, mentre prosegue anche il cosiddetto “vax tour” con il camper della Asl, per le vaccinazioni con il monosodse Johnson & Johnson; che oggi per il secondo giorno è a Terracina e domani si sposterà invece a Sperlonga.