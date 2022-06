Coronavirus Latina, in provincia 382 contagi in un giorno: positivo un test su quattro

Sono 382 i nuovi casi di coronavirus che sono stati accertati nel territorio pontino alle ultime 24 ore, perfettamente cento in più rispetto al dato di ieri con la curva che in questa fase, su base giornaliera, consegna un andamento altalenante, dopo una fase di stabilità delle scorse settimane (due giorni fa i positivi erano più di 400). I contagi sono stati registrati sulla base di 1.527 test effettuati in provincia, con un rapporto tra positivi e tamponi che è del 25%

In totale in questa prima metà del mese di giugno i casi totali sono stati 3.584 , con una media di 220 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

Guardiamo ora la mappa dei contagi che secondo il bollettino della Asl di oggi, giovedì 16 giugno, sono stati accertati in 26 comuni della provincia: 122 sono solo nella città capoluogo, Latina, mentre altri 39 ne sono stati riscontrati ad Aprilia, 31 a Terracina e uno in meno a Cisterna; altri 23 sono a Formia, 18 a Sezze, 16 a Cori e 15 a Santi Cosma e Damiano; 12 sono poi nei comuni di Minturno, Sabaudia e Sermoneta, 10 a Gaeta, 7 a Priverno, 5 nei centri di Fondi, Itri e Pontinia; 4 a Spigno Saturnia e 3 a San Felice Circeo; 2 nei comuni di Castelforte, Maenza, Monte san Biagio, Norma e Sonnino, uno infine a Lenola, Roccagorga e Ventotene.

Tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi, fortunatamente, non ci sono nuovi decessi (due quelli registrati intuito il mese) e nelle scorse 24 ore non ci sono stati nuovi ricoveri, mentre la Asl ha notificato 40 guarigioni. Infine, sono state 82 le vaccinazioni totali, nessuna pediatrica.