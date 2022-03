Coronavirus Latina: altri 1.046 nuovi casi in provincia, ma nessun decesso e un solo ricovero

Per il terzo giorno consecutivo, e per la quarta volta ormai nella settimana in corso, i contagi da coronavirus superano la quota di mille giornalieri nella provincia di Latina. Un dato che conferma l’andamento proprio degli ultimi giorni che rispetto alle scorse settimane hanno visto una ripresa dei casi nel territorio pontino, così come sta avvenendo anche nel Lazio e su scala nazionale.

Nello specifico, sono 1.046 i nuovi positivi comunicati dalla Asl con il consueto bollettino che è stato diffuso nel pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo, e che fanno arrivare il totale del mese in corso a 12.797 casi, con una media di 673 ogni giorno. I tamponi che sono stati effettuati dalla Asl, nei laboratori e nelle farmacie della provincia sono stati in totale 4.360, con un rapporto tra positivi e tamponi di quasi il 24%.

I contagi nei singoli comuni

I contagi di oggi sono stati registrati in 31 dei 33 comuni della provincia con la sola eccezione di Campodimele e Ventotene; 261 sono solo nella città capoluogo, Latina, mentre gli altri sono così distribuiti; 80 sono ad Aprilia, 2 a Bassiano, 8 a Castelforte, 47 a Cisterna, 17 a Cori, 77 a Fondi, 80 a Formia, 47 a Gaeta e 25 ad Itri; altri 13 sono a Lenola, 5 a Maenza, 36 a Minturno, 19 a Monte San Biagio, 6 a Norma, 24 a Pontinia, 8 a Ponza, 30 a Priverno e 10 a Prossedi; ancora sono 7 a Roccagorga, 3 a Rocca Massima e 6 a Roccasecca dei Volsci; 50 sono a Sabaudia, 17 a San Felice Circeo, 10 a Santi Cosma e Damiano, 14 a Sermoneta, 10 a Sezze, 28 a Sonnino, 9 a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia e 93 a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Nessun decesso, poi, è riportato nel bollettino di oggi; nel mese di marzo la provincia pontina ha pianto la perdita di 20 cittadini che erano risultati positivi al Covid-19, mentre dall’inizio della pandemia le vittime sono state 827. Nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un solo ricovero, mentre le guarigioni notificate dalla Asl sono state 196.

La campagna vaccinale

Nelle scorse 24 ore, infine, sono state 384 le vaccinazioni, tutte effettuate alla sola popolazione adulta over 12: 23 sono state le prime dosi somministrate, 98 le seconde, 235 le terze e 22 le quarte alle persone fragili.