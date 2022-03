Coronavirus, nel Lazio ancora quasi 9mila casi. D’Amato: “Ma sono sotto soglia tutti i parametri”

“Il Lazio torna in zona bianca; non diminuisce il numero dei casi giornalieri, ma i parametri sono sotto soglia. Occorre mantenere alto il livello di attenzione”: queste le parole dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che commenta i dati del bollettino di oggi, sabato 19 marzo, e l’annuncio delle scorse ore del Ministero della Saluta del ritorno del Lazio in zona bianca, alla luce dei dati della Cabina di regia sul Covid-19.

Per quanto riguarda proprio il bollettino, sono 8.986 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle scorse 24 ore, in linea con l’andamento degli ultimi giorni; casi che sono stati registrati a fronte di 53.489 test totali, di cui 9.504 molecolari e 43.985 antigenici. Sulla base di questi dati, sale oggi al 16,7% il rapporto tra positivi e tamponi.

Coronavirus Lazio: gli altri dati

Analizzando gli altri dati, con il report di oggi la Regione dà notizia anche di 5 decessi, nessuno nei quali nella provincia di Latina, e di 6.073 guarigioni notificate dalle varie Asl. Si mantiene stabile, poi, il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica sono 1.012, solo tre in meno in un giorno, mentre le terapie intensive occupate sono 76, una in più rispetto a ieri.

I contagi e i decessi nelle singole province

Entrando più nello specifico vediamo quale è la situazione nelle singole realtà: nella provincia di Roma nelle scorse 24 ore sono stati accertati 6.383 nuovi casi, di cui 4.165 nella Capitale (nella Asl Roma 1 sono 1.621, nella Asl Roma 2 1.543, nella Asl Roma 3 sono 1.001, nella Asl Roma 4 sono 503, nella Asl Roma 5 sono 761 e nella Asl Roma 6 sono 954); nel resto della regione sono 2.603 di cui 1.046 sono concentrati nel territorio pontino e 866 sono in quello ciociaro, mentre altri 428 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 263 da quella di Rieti. Due dei decessi sono stati registrati poi nella Tuscia e altrettanti nella provincia di Roma, uno in quella di Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 19 marzo

Con il dato dei nuovi casi che si mantiene sopra quello delle guarigioni, negli ultimi gironi ha ripreso a crescere anche il numero degli attuali positivi che sono quasi 105mila ad oggi in tutto il Lazio; 1.088 di questi necessitano di ospedalizzazione e sono ricoverati nei vari reparti, mentre quasi 104mila persone contagiate sono in cura presso il proprio domicilio in isolamento (in basso tutti i dati del bollettino).