Coronavirus Latina, un nuovo picco di casi: sono 700 in un giorno in provincia. Ma nessun decesso

Nuova impennata dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina, figlia anche di un più alto numero dei tamponi effettuati che fa mantenere stabile il rapporto tra positivi e tamponi. Sono infatti 700 i casi riportati ne bollettino della Asl di oggi, martedì 21 giugno, il dato più alto degli ultimi due mesi (1.188 erano quelli riportati nel bollettino dello scorso 27 aprile). I test totali, tra molecolari e antigenici, sono stati 2.368 con un rapporto tra positivi e tamponi del 29,5%, questo significa che quasi un test su tre che viene effettuato in provincia restituisce un esito positivo.

L’improvvisa crescita della curva di oggi fa salire a 5.502 i contagi totali in queste prime tre settimane di giugno, con una media di 262 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

I casi riportati nel bollettino di oggi sono stati registrati praticamente nell’intera provincia pontina con la sola eccezione dell’isola di Ponza e dei comuni di Prossedi e Rocca Massima. Nella città capoluogo, Latina, ne sono stati rilevati 228 - anche questo tra i dati più alti delle ultime settimane -, 64 sono poi ad Aprilia, 2 a Bassiano e uno solo a Campodimele; sono 7 a Castelforte, 49 a Cisterna, 16 a Cori, 28 a Fondi, 41 a Formia, 12 a Gaeta e 20 ad Itri; altri 2 sono a Lenola e 11 a Maenza, 24 a Minturno, 8 a Monte San Biagio, 2 a Norma e 9 a Pontinia; a Priverno son stati accertati 17 nuovi positivi, 4 a Roccagorga, uno a Roccasecca dei Volsci e 15 a Sabaudia; 9 sono a San Felice Circeo, 23 a Santi Cosma e Damiano, uno in meno a Sezze, 8 a Sonnino, 2 a Sperlonga, uno a Spigno Saturnia come a Ventotene e 60 a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Fortunatamente, però, ad un aumento dei contagi non corrisponde in questa fase una crescita delle vittime e dei ricoveri: da una settimana in provincia non vengono segnalati, infatti, nuovi decessi (sono due dall’inizio del mese) e nelle scorse 24 ore nessuno dei positivi ha avuto bisogno di ricovero, mentre sono state notificate 70 guarigioni. Infine le vaccinazioni: sono state 99 in totale quelle effettuate ieri e per 41 di queste si è trattato di quarte dosi, 41 sono state invece le terze, mentre una sola persona per la prima volta ha ricevuto il vaccino.