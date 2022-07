Coronavirus Latina, curva stabile e 828 nuovi casi in provincia. Nessun decesso e 4 ricoveri

Si mantiene costante la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina, sempre sotto la soglia dei mille casi giornalieri. Nella mattinata di oggi, sabato 23 luglio, la Asl ha diffuso il consueto bollettino in cui sono riportati 828 nuovi positivi, confermando il trend degli ultimi tre giorni. A luglio i contagi totali nel territorio pontino sono stati 25.246, più del doppio di quanti ne siano stati registrati a giugno, in conseguenza soprattutto dell’impannata registrata nella prima parte del mese.

La mappa dei contagi

Per quanto riguarda gli 828 nuovi casi di oggi sono stati registrati praticamente nell’intera provincia con la sola eccezione del comune di Campodimele; 217 sono solo nella città capoluogo, Latina, 92 sono a Terracina e 77 ad Aprilia, le tre città che in queste settimane stanno facendo registrare i dati più alti. Altri 3 positivi sono stati rilevati poi a Bassiano, 6 a Castelforte, 47 a Cisterna, 17 a Cori, 66 a Fondi, 33 a Formia, uno in più a Gaeta e 26 ad Itri; altri 5 sono a Lenola, uno in meno a Maenza, 22 a Minturno, 8 a Monte San Biagio e 6 a Norma; 16 sono a Pontinia, uno a Ponza, 26 a Priverno, 5 rispettivamente a Prossedi e Roccagorga, 2 a Rocca Massima, uno a Roccasecca dei Volsci; ancora sono 15 a Sabaudia, 13 a San Felice Circeo, 9 a Santi Cosma e Damiano, 16 a Sermoneta, 31 a Sezze, 11 a Sonnino, 8 a Sperlonga, 5 a Spigno Saturnia e uno sull’isola di Ventotene.

Nessun decesso per il terzo giorno

Per il terzo giorno consecutivo, poi, nel bollettino non è riportato alcun decesso; decessi che restano 15 dall’inizio del mese. Nelle scorse 24 ore, inoltre, sono state notificate 260 guarigioni mentre per 4 positivi è stato necessario il ricovero. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 521 vaccinazioni, di cui 465 quarte dosi.