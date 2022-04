Coronavirus Latina: in provincia 648 nuovi casi. Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo

Scende leggermente nelle ultime 24 ore il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina, e diminuisce anche il rapporto tra positivi e tamponi che negli ultimi giorni si è sempre mantenuto intorno al 20%. Facendo parlare i numeri, sono stati 648 i nuovi casi accertati dalla Asl e riportati nel bollettino di oggi domenica 3 aprile (negli ultimi giorni avevano sempre sfiorato quota 1000). Un dato che come spesso accade la domenica subisce una leggera flessione in virtù del numero più basso anche di test che in totale, tra antigienici e molecolari, sono stati 3.554, effettuati sia dalla Asl che nei laboratori e nelle farmacie della provincia. Come detto, però, scende leggermente il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 18,2%.

I contagi nei singoli comuni della provincia

I 648 conatgi di oggi sono stati accertati in 31 dei 33 comuni pontini, con la sola eccezione di Roccasecca dei Volsci e dell’isola di Ventotene e di questi 184 sono nella città capoluogo, Latina. Gli altri sono così distribuiti: 69 sono ad Aprilia, 2 a Bassiano, uno a Campodimele, 5 a Castelforte, 54 a Cisterna, 16 a Cori, 23 a Fondi, 33 a Formia, 11 a Gaeta e 17 ad Itri; altri 13 sono a Lenola, 2 a Maenza, 19 a Minturno, 4 rispettivamente a Monte San Biagio e Norma, 20 a Pontinia, 3 sull’isola di Ponza, 13 a Priverno e uno a Prossedi; poi sono 3 a Roccagorga e uno in meno a Roccasecca dei Volsci, 23 a Sabaudia, 9 a San Felice Circeo, 8 a Santi Cosma e Damiano, 23 a Sermoneta, 37 a Sezze, 5 a Sonnino, uno a Sperlonga, 5 a Spigno Saturnia e 38 a Terracina.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Nel bollettino della Asl di oggi per il quarto giorno consecutivo non sono riportati nuovi decessi (nessuno ne è stato registrato in questi primi giorni di aprile), mentre nelle ultime 24 ore è stato effettuato un solo nuovo ricovero tra i pazienti della provincia di Latina e sono state 61 le guarigioni notificate dall’Azienda sanitaria locale.

La campagna vaccinale

Prosegue, anche se a ritmi più lenti rispetto ai mesi scorsi, anche la campagna vaccinale: in totale le dosi somministrate ieri sono state 151, 132 delle quali a persone di età superiore ai 12 anni; 19 sono state invece le vaccinazioni pediatriche.