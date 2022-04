Coronavirus Latina: 264 casi in un giorno in provincia, ma nessun decesso e nessun ricovero

Scende vertiginosamente, come ogni lunedì, la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina; effetto del numero più basso di tamponi che vengono effettuati nel fine settimana, anche quello dei casi giornalieri inevitabilmente subisce ripercussioni anche questo 4 aprile: sono 264 i nuovi positivi di cui ha dato notizia la Asl nella mattinata con il bollettino giornaliero (ieri erano 648 e sabato quasi 1000), a fronte di soli 1.264 test e con un rapporto tra positivi e tamponi del 20,8%. Il totale dei contagi che sono stati accertati in questi primi giorni del mese di aprile sale comunque a 2.837.

I contagi nei singoli comuni

I 264 casi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in 27 dei 33 comuni della provincia, con la sola eccezione di Lenola, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene. Nella città capoluogo, Latina, sono state rilevate altre 88 positività; mentre le altre sono così distribuite: 30 sono ad Aprilia, una rispettivamente nei comuni di Bassiano, Campodimele e Castelforte; 16 sono a Cisterna, 9 a Cori, 2 a Fondi, 18 a Formia, 2 a Gaeta e una anche ad Itri e Maenza; 12 sono poi a Minturno, una ancora a Monte San Biagio, 2 a Norma e 3 a Pontina; 7 sono sull’isola di Ponza, 6 a Priverno e una rispettivamente a Prossedi e Roccagorga; 13 sono ancora a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, una a Santi Cosma e Damiano, 6 a Sermoneta, 18 a Sezze, 10 a Sonnino e 11 a Terracina.

Cinque giorni senza decessi in provincia

Da cinque giorni, e questa è una delle buone notizie di oggi, non ci sono decessi legati al Covid-19 nella provincia di Latina, come non accadeva da mesi; nessuno ricovero è stato poi effettuato nelle scorse 24 ore e le guarigioni notificate dalla Asl sono state 43. Nessuna vaccinazione è poi stata effettuata nella giornata di domenica.