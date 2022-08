Coronavirus Latina, altri 553 nuovi contagi tra i residenti della provincia. Un decesso

Come ogni martedì risale rispetto alle 24 ore precedenti la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i nuovi casi riportati nel bollettino diffuso dalla Asl nel pomeriggi di oggi, 9 agosto, sono 553, mentre ieri erano 141. E’ la conseguenza del più alto numero di tamponi che viene processato rispetto ai dati del fine settimana: i test in totale secondo i dati di oggi sono stati 2.668 con un rapporto tra positivi e tamponi di circa il 20%.

La mappa dei contagi

I nuovi casi di oggi sono stati accertati in 25 dei 33 comuni della provincia; 122 sono solo nella città capoluogo, Latina, mentre, per quanto riguarda gli altri grandi centri della provincia, altri 60 sono ad Aprilia, 56 a Fondi, 48 a Terracina e 43 a Cisterna e 37 a Formia. Altri 3 contagi sono invece stati rilevati a Castelforte, 10 a Cori, 12 a Gaeta, 5 a Itri, 6 a Lenola, 4 a Maenza, 18 a Minturno, 15 a Monte San Biagio, 17 a Pontinia, 14 a Priverno; 3 sono poi a Roccagorga e a San Felice Circeo, 17 a Sabaudia, a Santi Cosma e Damiano e a Sperlonga, 14 a Sermoneta e a Sonnino, 18 a Sezze e 6 a Spigno Saturnia.

Un decesso a Latina

Dopo cinque giorni, il bollettino di oggi riporta un nuovo decesso, quello di una donna di 85 anni di Latina; sono tre le persone che, positive al Covid-19, non ce l’hanno fatta in questi primi 9 giorni di agosto, mentre nelle scorse 24 ore 4 persone contagiate hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale e per altre 235 è stata notificata invece la guarigione. Infine, nella giornata di ieri sono state 190 le vaccinazioni e di queste 169 hanno riguardato quarte dosi.