Coronavirus: 835 contagi in una settimana in provincia. Solo tre i comuni senza nuovi casi

Sono stabili, rispetto a quella precedente, i casi di coronavirus nella provincia di Latina nella prima settimana di dicembre (uno solo in meno). I contagi, infatti, sono stati 835 nei primi sette giorni del mese con una media di 119 ogni giorno, considerando anche il picco dei 198 contagi giornalieri del 4 dicembre (un dato così alto non si aveva da aprile scorso).

Per quanto riguarda gli altri parametri resi noti dalla Asl con il bollettino settimanale, sono stabili i decessi, 4 come nel periodo tra il 24 e il 30 novembre del precedente report, mentre è stata registrata una lieve crescita dei nuovi ricoveri che sono stati 18 (la settimana precedente erano stati 14); in totale le guarigioni notificate in tutta la provincia sono state 296, in leggero aumento rispetto all’ultima rilevazione.

Meritano una menzione particolare, invece le vaccinazioni che sono aumentante in maniera importante nel corso dell’ultima settimana. In totale le dosi inoculate nel territorio pontino sono state 30368, a fronte delle 17mila della precedente, con un aumento del 78,6%. Trainano questo dato ovviamente le terze dosi che nei primi sette giorni di dicembre sono state 24386, l’80% del totale e circa il doppio rispetto all’ultima rilevazione. Sono state invece 1903 le prime dosi somministrate, 4079 le seconde.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, resta ovviamente la città di Latina quella che fa registrare i numeri più alti con 259 contagi in una settimana (una media di 37 ogni giorno ed in aumento rispetto ai 214 di una settimana fa). Scende invece il dato settimanale di Aprilia dove, lo ricordiamo, dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto; qui i casi sono stati 127 (una settimana fa erano stati 184); crescono invece a Cisterna che negli ultimi sette giorni ne ha contati 91 (una settimana fa erano stati 60). Dando uno sguardo al resto della provincia, sono stati 61 le positività a Terracina (una settimana fa erano state 48), 53 a Formia e 35 (una settimana fa erano state 41) a Sezze (una settimana fa erano state 48). Sono stati solo 3 i comuni in cui per tutta la settimana non sono stati registrati nuovi contagi.