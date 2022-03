Coronavirus: i contagi rallentano ancora, meno decessi e ricoveri. L’ultima settimana in provincia

Prosegue il suo trend in discesa la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: a fornire un quadro più dettagliato è il bollettino settimanale della Asl che restituisce un aggiornamento più completo sull’andamento della pandemia nell’intero territorio pontino. Il report prende in considerazione il periodo tra il 23 febbraio e il primo marzo; periodo in cui sono stati registrati 3.318 nuovi casi, con un calo di quasi il 18% rispetto ai 4.041 della scorsa rilevazione, già in discesa rispetto ai 5.396 di quella precedente.

Come si ciò notare dalla tabella in basso in nessun giorno della settimana i contagi hanno superato la soglia dei mille.

E si conferma in discesa anche il dato dei decessi che nel periodo considerato sono stati 10 (erano stati 14 la settimana precedente) e dei nuovi ricoveri che sono stati 23 (erano stati 31 la settimana precedente). Le guarigioni notificate dalla Asl, poi, sono state poco più di 1.800.

Scende in questa settimana, pero, anche il numero delle vaccinazioni che in totale sono state 6.526 (circa 7.700 nella precedente rilevazione): sono 5.818 le dosi somministrate alla popolazione adulta over 12, mentre sono state poco più di 700 le vaccinazioni pediatriche. Ricordiamo che sono iniziate nei giorni scorsi anche nel territorio pontino le somministrazioni del nuovo Novavax, nei due hub all'ex Rossi Sud a Latina e presso il centro commerciale Itaca a Formia.

Entrando nello specifico dei diversi comuni, si conferma in discesa anche la curva dei contagi nella città capoluogo, Latina, dove ne sono stati registrati 773 con una calo del 9% rispetto agli 851 di una settimana fa. I contagi sono in calo in quasi tutti i grandi comuni della provincia, con l'eccezione di Formia dove ne sono stati accertati 236 (la scorsa settimana erano stati 214). Ad Aprilia le nuove positività sono state 512 (la scorsa settimana erano state 598), a Cisterna 134 (la scorsa settimana erano state 202), a Fondi 182 (la scorsa settimana erano state 210), a Gaeta 71 (la scorsa settimana erano state 95) e a Minturno 129 (la scorsa settimana erano state 138); ancora a Priverno sono state 151 (la scorsa settimana erano state 167), a Sabaudia 95 (la scorsa settimana erano state 139), a Sezze 126 (la scorsa settimana erano state 168) e a Terracina 216 (la scorsa settimana erano state 385).