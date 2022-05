Coronavirus Latina, in provincia casi in calo del 23,8% in una settimana. Scendono anche i ricoveri

Conferma la sua fase di discesa la curva dei conatgi da coronavirus su base settimanale nella provincia di Latina. I casi registrati nel periodo compreso tra il 4 e il 10 maggio sono stati 3047, con una diminuzione del 23,8% rispetto alla settimana precedente e con una media di 435 ogni gioreno (ad aprile la media giornaliera era di 706 positivi). A scattare una fotografia sulla situazione attuale nel territorio pontino è come sempre il bollettino settimanale della Asl che permette di fare un’analisi più approfondita e a più ampio raggio sull’andamento della diffusione del Covid-19 rispetto a quella giornaliera.

Nel report sono infatti contenuti anche tutti gli altri dati: i decessi negli ultimi sette giorni sono stati 4 (nel bollettino precedente erano 3), ma è da segnalare l’importante calo dei nuovi ricoveri che nei giorni considerati sono stati 5 a fronte dei 19 della settimana precedente. Le guarigioni notificate dalla Asl sono state invece 917.

Discorso a parte, invece, per le vaccinazioni che in totale sono state 1.259 (un centinaio in meno rispetto alla scorsa settimana), trainate come sempre dalle quarte dosi che sono state in totale 848; solo 9 le vaccinazioni pediatriche ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, di cui 8 prime dosi.

Infine vediamo come i contagi sono distribuiti in tutti e 33 i comuni della provincia. Nel capoluogo i nuovi casi sono stati 809 con un calo che intorno al 23% che rispecchia l’andamento provinciale. Positivi in calo anche in quasi tutti gli altri grandi centri del territorio ad eccezione di Sabaudia dove la curva ha conosciuto una lieve ripresa e dove sono stati accertati 114 casi. Ad Aprilia, invece, sono stati 401, a Cisterna 174, a Fondi 174 a Formia 186, a Gaeta 72 e a Minturno 85; a Sezze, poi, sono stati 204 e a Teracina 180 (in basso tutti i dati dei singoli comuni).