Incidenza oltre i 1.500 casi ogni 100mila abitanti: Latina quinta in Italia per contagi

Crescono ancora i dati Covid in tutto il Paese e anche in provincia di Latina, ma in percentuale inferiore rispetto alle settimane precedenti. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che nella settimana 6-.12 luglio rileva un aumento di contagi del 22,4%, passati da 595.349 a 728.549. "L'incremento dei nuovi casi settimanali rispetto alla settimana precedente- dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - registra il valore più basso da quando, a metà giugno, si è registrata l'inversione della curva. Nella settimana 6-12 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 728 mila, con una media mobile a 7 giorni che supera i 97 mila casi al giorno". Sale purtroppo anche la curva dei decessi, passati da 464 a 692 in sette giorni, così come i ricoveri (da 8.003 a 9.724) e le terapie intensive (da 323 a 375).

Nella stessa settimana di riferimento tutte le regioni registrano un incremento percentuale di positivi: si va dal 5,1% del Lazio al 51,1% della Valle D'Aosta e fa eccezione solo la Lombardia che segna un -6,2%. Ma a preoccupare il territorio pontino è il dato relativo all'incidenza. Se rispetto alla settimana scorsa in 8 province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (perfino a Roma-0,3%), nelle rimanenti 99 si registra un aumento percentuale di nuovi casi.

Inoltre l'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti ormai in tutte le province italiane, ma in 62 casi supera addirittura i mille contagi ogni 100mila abitanti. Tra queste c'è anche Latina, quinta nella graduatoria nazionale. Con 1.583 contagi ogni 100mila abitanti la provincia pontina è preceduta solo da Lecce (1.703), Napoli (1.622), Ascoli Piceno (1.620) e Brindisi (1.595). Dopo ci sono: Messina (1.574), Caserta (1.561), Siracusa (1.552), Salerno (1.526), Taranto (1.458), Chieti (1.458), Agrigento (1.442), Matera (1.422), Bari (1.412), Rimini (1.410), Perugia (1.407), Pescara (1.386), Teramo (1.377), Padova (1.364), Ragusa (1.344), Forlì-Cesena (1.340), Vicenza (1.318), Siena (1.316), Avellino (1.304), Venezia (1.299), Cagliari (1.295), Oristano (1.274), Catania (1.268), Treviso (1.265), Ravenna (1.257), Ancona (1.252), Macerata (1.248), Reggio di Calabria (1.236), Frosinone (1.235), Fermo (1.232), Rovigo (1.217), Sud Sardegna (1.209), Roma (1.203), Trapani (1.193), Barletta-Andria-Trani (1.182), L'Aquila (1.178), Pordenone (1.163), Enna (1.161), Catanzaro (1.160), Palermo (1.159), Bologna (1.153), Potenza (1.147), Terni (1.138), Caltanissetta (1.116), Cosenza (1.115), Verona (1.096), Sassari (1.095), Nuoro (1.093), La Spezia (1.092), Belluno (1.080), Reggio nell'Emilia (1.066), Benevento (1.058), Ferrara (1.043), Genova (1.011), Foggia (1.009), Lucca (1.005), Isernia (1.002).

Una settimana fa, sulla base dei dati raccolti dalla stessa Fondazione Gimbe, l'incidenza sul territorio pontino era di 1.224 casi ogni 100mila abitanti.