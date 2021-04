Si torna in classe: scuole aperte anche in zona rossa. Tamponi per studenti e docenti

Si torna sui banchi di scuola domani, mercoledì 7 aprile. Dopo le vacanze di Pasqua gli studenti di Latina e del Lazio rientrano in classe: sono complessivamente 470.761 quelli degli istituti di infanzia, primaria, secondaria di primo grado, per i quali sarà garantita la presenza al 100%. Mentre sono 252.012 gli alunni della scuola secondaria di secondo grado che svolgeranno le lezioni in presenza al 50% e l’altra metà in dad. In presenza comunque non potrà esserci oltre il 75% degli studenti.

Scuola aperta anche in zona rossa

L'assessore alla Scuola e Formazione della Regione Lazio Claudio Di Berardino ha augurato a tutti buon rientro, ma ribadendo che occorre ancora tenere alta l'attenzione. Intanto, la novità introdotta dal Governo nazionale è che la scuola resterà aperta anche in zona rossa: in caso di massime limitazioni dovute al numero elevato di contagi, gli studenti fino alla prima media compresa potranno continuare a recarsi a scuola e a frequentare le lezioni in presenza, mmentre in zona rossa resterebbero a casa, svolgendo la dad, gli studenti della seconda e terza media e delle superiori.

Tamponi gratuiti per la "scuola sicura2

È stata prorogata fino al prossimo 30 aprile la campagna "Scuola sicura" della Regione Lazio, grazie a cui si possono fare gratuitamente e senza ricetta medica test rapidi antigenici presso i drive-in. Si tratta di un'iniziativa valida in tutta la regione e anche in provincia di Latina, dedicata agli studenti delle scuole superiori, dai 13 ai 19 anni, al personale docente e non docente. Per effettuare il test è sufficiente prenotare sul sito salutelazio.it/prenota-drive- in, senza bisogno di ricetta medica. Sono esclusi i soggetti sottoposti a misura di quarantena o isolamento per i quali sarà òa Asl a disporre le date per i tamponi.