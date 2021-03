Coronavirus Latina: in provincia registrati altri 176 nuovi casi. Sono 2 i decessi

Si mantiene in linea con il dato degli ultimi giorni il numero dei nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina di oggi, domenica 21 marzo: sono 176 quelli resi noti dalla Asl con il consueto bollettino. Ieri i contagi erano stati 195, quattro in più venerdì. Un andamento che ha fatto registrare in questa settimana una ripresa della curva in tutto il territorio pontino: sono infatti 1194 i positivi riscontrati tra i residenti della provincia in questa settimana, mentre nella scorsa (da lunedì 8 a domenica 14 marzo) erano stati 820. In tutto il mese in corso i contagi sono ora arrivati a 2963.

Coronavirus Latina: 176 nuovi casi

Sono stati registrati in 20 diversi comuni del territorio pontino i 176 nuovi casi di oggi. Attenzione ancora alta sulla zona di Fondi dove sono 32 i contagi oggi; altri 28 ne sono stati accertati poi a Latina città, 21 a Terracina, 17 a Cisterna, 13 ad Aprilia, 11 a Sabaudia, 10 a Cori e Pontinia; poi ancora 7 a Formia, 5 a Sezze, 4 a Gaeta e Priverno, 3 ad Itri e Monte San Biagio, uno infine a Minturno, Ponza, Roccagorga, San Felice Circeo, Sermoneta e Spigno Saturnia.

Coronavirus Latina, altri due decessi

Sono solo 4 i guariti di cui ha dato notizia oggi la Asl con il bollettino, 2 invece i decessi di pazienti che erano residenti ad Aprilia e Formia. La settimana si chiude con 17 morti in tutto il territorio provinciale, 39 in tutto il mese di marzo.