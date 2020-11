Confermata la positività al covid del sindaco di Latina Damiano Coletta

E' stata confermata dal tampone molecolare la positività al covid del sindaco di Latina Damiano Coletta. La notizia era stata diffusa nella serata di ieri, all'esito di un tampone rapido antigenico a cui il primo cittadino si era sottoposto dopo aver accusato febbre.

Il primo cittadino è ora in isolamento e i suoi uffici in Comune sono stati prontamente sanificati. Non si trovano invece in isolamento amministratori e altri collaboratori dello suo staff. Al momento, secondo quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono buone.