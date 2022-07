Coronavirus, nuova accelerata alla campagna vaccinale. L’appello della Asl di Latina

Nuova accelerata alla campagna vaccinale contro il coronavirus. Questa notte saranno aperte le prenotazioni per la seconda dose di richiamo, o seconda booster riservata agli over 60 e alle categorie fragili (qui tutte le informazioni).

Il Ministero della Salute, infatti, in relazione alla ripresa della curva epidemica ha esteso la platea vaccinale destinataria della cosiddetta quarta dose che è ora consigliata a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12 anni. Anche nella provincia di Latina le ultime settimane hanno fatto registrare una ripresa dei contagi e facendo parlare i numeri nei primi giorni di luglio i nuovi casi sono stati già più di quanti ne siano stati accertati in tutto giugno. (più di 14mila)

Da questa notte a mezzanotte, sul portale regionale quindi saranno aperte le prenotazioni per la quarta dose (qui tutte le informazioni su come fare e quali sono i punti vaccinali). Per coloro che, invece, devono ancora sottoporsi alle prime 3 dosi l’accesso presso gli hub vaccinali della provincia, ricorda la Asl, è libero e senza necessità di prenotazione.

Inoltre, aggiunge ancora l’Azienda sanitaria locale, dal 23 luglio al 6 agosto sarà, inoltre, possibile, senza alcuna prenotazione, vaccinare i bambini presso l’hub pediatrico dell’Ospedale di Latina dalle 8 alle 14 e presso l’Hub dell’ospedale di Formia dalle 14 alle 20.

“Si ribadisce, infine - conclude la Asl pontina -, la priorità assoluta di sottoporsi al vaccino Sars-Cov-2 per tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo e si invita la popolazione più fragile a sottoporsi alla seconda dose di richiamo (second booster) così da fermare l’ondata di contagi e evitare le gravi complicanze legate all’infezione”.