Coronavirus, le sedi vaccinali disponibili in provincia. Da lunedì Pfizer al centro anziani di Latina

Con l'inaugurazione del teatro della parrocchia di San Francesco, dove è stata trasferita da ieri, 8 aprile, la somministrazione del siero Astrazeneca a Latina, sono ora otto le sedi vaccinali disponibili in provincia.

Ecco dunque l'elenco delle strutture e i vaccini che vengono somministrati in ognuna di esse. Come si diceva presso la sala del teatro San Francesco del capoluogo saranno inoculate le dosi di Astrazeneca. Fino a domenica 11 aprile sarà ancora attivo il centro vaccinale dell'ospedale Goretti presso la tensostruttura del Cup per le somministrazioni di Pfizer, che però dal 12 aprile saranno trasferite presso il centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina. I cittadini prenotati sono stati o saranno di volta avvertiti dello spostamento tramite sms.

Per quanto riguarda il resto del territorio, ad Aprilia è attivo il centro vaccinale presso la casa della salute di via Giustiniano dove viene iniettato il siero Pfizer; a disposizione anche il centro della casa della salute di Priverno, in via Madonna delle Grazie, sempre per Pfizer.

Viene invece somministrato il vaccino Astrazeneca all'ospedale Fiorini di Terracina, mentre a Fondi, presso l'ospedale San Giovanni di Dio c'è Pfizer. Due infine le sedi nella città di Formia: una per Astrazeneca presso l'amministrazione provinciale in via Spaventola, l'altra per Pfizer a Gianola, in via delle Vigne.