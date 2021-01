Vaccini: la provincia supera le 5mila dosi somministrate. Quasi completate le Rsa

Sono arrivati a quota 88.189, alle 14 di oggi, i vaccini somministrati complessivamente in tutto il Lazio, quasi 3.300 in più rispetto alla giornata precedente del 13 gennaio. In provincia di Latina le somministrazioni effettuate sono state in totale 5.173. Tra queste, per quanto riguarda il dato pontino, rientrano le dosi al personale sanitario e alle Rsa e anche a circa il 70% dei medici di medicina generale e dei pediatri del territorio. Le residenze sanitarie assistenziali in particolare sono ormai tutte in via di completamento: eccetto la Domus Aurea di Castelforte, dove è stato rilevato nelle scorse settimane un focolaio di covid, la maggior parte delle strutture ha concluso la somministrazione della prima dose di vaccino destinate a operatori interni e degenti. Ed entro la giornata di sabato probabilmente l'operazione sarà terminata.

La campagna vaccinale prosegue dunque a ritmo spedito e ora si attende l'arrivo dei nuovi vaccini per poter avviare anche la seconda fase rivolta ad altre categorie, in particolare agli anziani ultraottantenni.

Intanto, per quanto riguarda il Lazio, l'assessorato alla Sanità fornisce un report puntuale relativo alle somministrazioni divise per genere e fasce di età. Fino a questo momento l'antitodo Pfizer è stato inoculato 54.319 donne e a 33.870 uomini. La fascia di età più numerosa è quella che va dai 50 ai 59 anni, che ha visto coinvolte 22.942 persone. Sono state invece 18.524 le persone tra i 40 e i 49 anni a ricevere il vaccino, 14.968 quelle tra i 30 e i 39 anni, 14.182 quelle tra 60 e i 69 anni, 10.733 quelle tra 20 e 29 anni, 2.813 tra 80 e 89 anni, 2.089 tra 70 e 79, 1.666 ultranovantenni e infine 281 persone di età compresa tra i 16 e i 19 anni.