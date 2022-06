Coronavirus, nel Lazio 2.700 nuovi casi e due decessi. Meno di 500 i ricoverati negli ospedali

E’ stabile ormai da giorni la curva dei contagi da coronavirus in tutto il Lazio: sono 2.700 i nuovi casi riportati nel bollettino di oggi, domenica 12 giugno, appena 242 in meno rispetto al report di ieri. Schizza però al 17,3% il rapporto tra positivi e tamponi, con 15.525 test che sono stati effettuati, di cui 3.041 molecolari e 12.484 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati anche due decessi in più, mentre le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore dalle varie Asl regionali sono state 2.013. Per quanto riguarda i ricoverati, sono 454 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali (due in più in un giorno), mentre scende sotto i 30 il numero delle terapie intensive occupate (sono 29 in totale, due in meno rispetto a ieri).

I contagi e i decessi nelle singole province

Diamo uno sguardo, ora, alla situazione nelle singole province. In quella di Roma si contano oggi 2.196, circa l’81,3% del totale, di cui 1.672 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 613, nella Asl Roma 2 sono 582, nella Asl Roma 3 sono 477, nella Asl Roma 4 sono 124, nella Asl Roma 5 sono 190 e nella Asl Roma 6 sono 210). Nel resto della regione i nuovi casi sono 504: di questi 238 sono nel territorio pontino (l’8,8% del totale) e 133 in quello ciociaro (il 4,9%); altri 93 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo (il 3,4%) e 40 da quella di Rieti (l’1,48%). I due decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 12 giugno 2022

Si aggiorna la situazione generale in tutto il Lazio dove sale leggermente il numero degli attuali positivi che sono quasi 119mila in totale; per la maggior parte di questi, fortunatamente, non è necessaria l’ospedalizzazione e sono in isolamento domiciliare e sono invece 483 i contagiati al momento ricoverati nei vari reparti, pari solo allo 0,40% del totale (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).