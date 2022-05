Coronavirus, nel Lazio 3.431 casi e 7 morti. Ricoverati in calo in una settimana, anche nelle terapie intensive

Curva dei contagi da coronavirus stabilienel Lazio dove in una settimana è calato anche il numero dei ricoverati. Questo quanto emerge dal bollettino che la regione ha diffuso nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio. I nuovi casi sono 3.431 (quasi 400 in meno rispetto a ieri) accertati sulla base di 26.430 test totali effettuati nelle cinque province, di cui 6.571 molecolari e 19.859 antigenici. Scende di quasi un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 12,9% (ieri era del 13,7%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Buone notizie arrivano, come detto, dagli ospedali del Lazio dove la percentuale di occupazione dei posti letto in area non critica nell’ultima settimana, secondo i dati Agenas - aggiornati alla giornata di ieri 12 maggio -, è scesa di quattro punti percentuali arrivando al 13%, mentre è più bassa di due punti percentuali quella nelle terapie intensive che è al 5%. Guardando i numeri attuali, i positivi ricoverati nei reparti ordinari sono 820, 41 in meno in un giorno, mentre sono 51 le terapie intensive occupate (+1). Nel bollettino di oggi sono anche riportati 7 decessi, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre sono state 4.118 le guarigioni che anche oggi sono di più rispetto ai nuovi casi.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora i numeri fatti registrare nelle ultime 24 ore dalle singole provincie. In quella di Roma sono stati accertati 2.500 casi totali di cui 1.713 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 669, nella Asl Roma 2 sono 506, nella Asl Roma 3 sono 538, nella Asl Roma 4 sono 185, nella Asl Roma 5 sono 265 e nella Asl Roma 6 sono 337). Meno di mille - sono 931 -, invece, i contagi totali nel resto della regione di cui 412 sono nel territorio pontino e 326 in quello ciociaro, 110 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 83 da quella di Rieti. Cinque dei decessi, poi, sono nella provincia di Roma e gli altri due in quelle di Frosinone e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 13 maggio 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: scende ancora il numero degli attuali positivi che sono più di 145mila; 871 sono le persone ricoverate, mentre la maggior parte non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati aggiornati).