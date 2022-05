Coronavirus, nel Lazio 8 morti e 3.807 casi. Contagi in calo del 17% in una settimana

Conferma il suo andamento discendente negli ultimi giorni la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio. I nuovi casi oggi, venerdì 6 maggio, sono 3.807 (144 in meno rispetto alla giornata di ieri) e anche il rapporto tra positivi e tamponi scende nelle ultime 24 ore ed è dell’11,8% (ieri era del 13,6%). I test che sono stati effettuati sono 32.040, di cui 7.441 molecolari e 24.599 antigenici. “Il numero dei casi è diminuito del 17% rispetto alla settimana precedente - commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -; l’incidenza è scesa a 624 casi per 100mila abitanti e il valore Rt è stabile”. Dati che vanno accolti con favore e che arrivano nella prima settimana in cui sono entrate in vigore - dal 1° maggio - le nuove regole per l'uso della mascherina (che resta obbligatoria solo in alcuni luoghi al chiuso) e del Green Pass.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino, come sempre, sono riportati anche tutti gli altri dati: sono 8 i decessi (nessuno dei quali nella provincia di Latina), mentre le guarigioni si confermano anche oggi in numero superiore rispetto ai nuovi casi e sono 5.378. Buone notizie arrivano anche dagli ospedali: i positivi ricoverati nei reparti ordinari sono 1.065, ben 50 di meno in un giorno, mentre le terapie intensive occupate sono 58 (-2). Secondo il portale Agenas - il dato è aggiornato a ieri - l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è in calo di un punto percentuale al 17%, mentre resta al 6% quella nelle terapie intensive del Lazio.

I contagi e i decessi nelle singole province

Andiamo ora a vedere la situazione nelle singole province. In quella di Roma sono stati accertati nelle ultime 24 ore 2.729 nuovi casi, di cui 1.858 concentrati nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 662, nella Asl Roma 2 sono 632, nella Asl Roma 3 sono 564, nella Asl Roma 4 sono 231, nella Asl Roma 5 sono 315 e nella Asl Roma 6 sono 325). Nel resto della regione sono stati riscontrati 1.078 contagi di cui 396 nel territorio pontino e 379 in quello ciociaro, mentre altri 162 e 141 ne sono stati rilevati rispettivamente dalle Asl di Viterbo e Rieti. Sei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e gli altri due in quelle di Frosinone e Rieti.

Coronaviris Lazio: il bollettino di oggi 6 maggio 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: scende sotto il muro dei 150mila il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio; per 1.123 di questi si è reso necessario il ricovero negli ospedali, mentre le condizioni di 148.482 dei contagiati sono tali da permettere le cure a casa e nelle ultime 24 ore 1.527 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).