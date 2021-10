Coronavirus: nel Lazio 221 nuovi casi, 3 i decessi e 247 le guarigioni. In calo i ricoverati

E’ dell’1% il raparto tra positivi e tamponi nel Lazio dove oggi, martedì 12 ottobre, sono 221 i nuovi casi di coronavirus totali: i dati diffusi dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino quotidiano. I tamponi effettuati sono stati 22.072 di cui 9.344 molecolari e 12.728 antigenici.

Nel report giornaliero sono riportati anche 3 decessi (-2) e 247 i guariti, mentre è in calo rispetto a ieri il numero dei ricoverati, come anche quello dei pazienti gravi: i postivi nei reparto ordinari degli ospedali del Lazio sono infatti 344 (17 in meno in 24 ore), mentre sono 48 le terapie intensive occupate (-3).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 187 sono stati accertati nella provincia di Roma, e 112 solo nella Capitale; gli altri 34, invece, sono distribuiti nel resto della regione: 12 sono le nuove positività riscontrate rispettivamente nelle province di Frosinone e Viterbo, nessuna in quella di Rieti. Nel territorio pontino i nuovi casi sono stati 10. I decessi sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 12 ottobre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio dove sono ad oggi circa 9100 gli attuali positivi: di questi, 8.713 sono in cura in isolamento domiciliare e non necessitano di ricovero ospedaliere (anche questo dato è in calo). Dall’inizio della pandemia sono quasi 388mila i contagi totali registrati in tutta la regione con quasi 370mila guariti. I decessi sono stati 8.693.

La campagna vaccinale

Prosegue anche la campagna vaccinale nel Lazio dove oltre il 90% della popolazione adulta e oltre l’84% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale. Sono poi 31mila le dosi somministrate agli over 80 mentre sono stati già 4mila gli over 60 che hanno prenotato sempre la terza dose. Ricordiamo che le prenotazioni sono possibili o sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa o attraverso il medico di famiglia contattandolo direttamente. Per quanto riguarda, infine, il vaccino antinfluenzale sono state distribuite 437mila dosi a medici di medicina generale e pediatri. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età.