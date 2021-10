Coronavirus: nel Lazio oltre 300 nuovi casi, ma è boom di tamponi. In calo Rt ed incidenza

Sono 348 i nuovi casi di coronavirus in tutto il Lazio oggi, venerdì 15 ottobre, 73 in più rispetto alla giornata di ieri. Ma c’è stato un boom di tamponi totali effettuati, figlio con ogni probabilità anche dell’obbligatorietà, in vigore proprio da oggi, del Green Pass anche tra i lavoratori. I test sono stati 39.479, di cui 15282 molecolari e 24197 antigenici; un numero che fa scendere sotto il muro dell’1% il rapporto tra positivi e tamponi, che si attesta sullo 0,8%.

Rt ed incidenza in calo, rischio basso

Nel bollettino diffuso oggi dall’Assessorato alla Sanità della Regione sono riportati anche 7 decessi e 308 guarigioni notificate nelle scorse 24 ore. I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono scesi sotto quota 300 e sono ad oggi 294 (-11 rispetto a ieri), mentre è stabile, 50, il numero delle terapie intensive occupate. Il sito Agenas riporta una percentuale di occupazione dei posti letto sia in area non critica che in terapia intensiva che resta stabile al 5% nella regione. Per quanto riguarda gli altri valori del monitoraggio settimanale, fa sapere l’assessorato alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, l’Rt e l’incidenza sono in calo mentre il rischio per l’intera regione è basso.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 15 ottobre

Del totale dei casi di oggi, 284 sono stati accertati nella provincia di Roma, e solo 172 nella Capitale; gli altri 60 sono invece distribuiti tra le restanti quattro province. Si aggiorna, con l'ultimo bollettino, il quadro generale in tutto il Lazio dove gli attuali positivi sono 8770; di questi 8.426 sono in isolamento domiciliare a casa e non necessitano di cure ospedaliere. I contagi dall’inizio della pandemia sono oltre 388mila, mentre i guariti più di 370mila; sono, infine, 8.707 i deceduti.

Campagna vaccinale e Green Pass

E’ stato oggi il primo giorno del Green Pass obbligatorio tra i lavoratori anche nel Lazio. Nel corso della prima parte della giornata, fa sapere l’assessore regionale D’Amato, non sono state registrate segnalazioni di particolari criticità. Intanto prosegue la campagna vaccinale grazie acca quale è stato immunizzato oltre il 90% della popolazione adulta e oltre l’84% degli over 12. In riferimento alla terza dose, ne sono state oltre 34mila agli over 80, mentre sono stati più di 6mila gli over 60 che si sono già prenotati. Ricordiamo che per coloro che hanno più di 60 anni e che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni, le prenotazioni possono essere effettuate sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa; chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.