Coronavirus, 425 nuovi contagi nel Lazio. D’Amato: “Stabile la pressione ospedaliera”

Sono 425 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio oggi, martedì 24 agosto: l’aggiornamento dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino redatto al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. I casi sono 77 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre si registra un calo di 126 nuovi positivi rispetto ad una settimana fa. Nel report giornaliero di oggi sono riportati poi 6 decessi, tutti recuperi, e 731 guarigioni.

Il punto sui ricoveri

Nel bollettino, poi, viene fatto anche il punto sui ricoveri. “La pressione ospedaliera è stabile” spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Dando uno sguardo ai numeri, sono 524 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio(-14 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate sono 68 (+1). Secondo i dati riportati dal sito Agenda (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), aggiornati al 23 agosto, i posti letto occupati nei reparti di area non critica sono fermi all’8%, al 7% quelli in terapia intensiva.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 298 i contagi registrati nella provincia di Roma, di cui 183 solo nella Capitael; gli altri 127 sono distribuiti tra le altre province: il dato più alto anche oggi arriva dal territorio pontino con 54 nuovi casi, 24 sono quelli registrati rispettivamente nel province di Frosinone e Viterbo, uno in più in quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, invece, sono stati registrati tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 24 agosto

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove dall’inizio della pandemia sono stati accertati oltre 371mila, mentre circa 346mila persone sono poi guarite; 8490, invece purtroppo non ce l’hanno fatto. Continua a scendere, invece, il numero degli attuali positivi che oggi sono scesi sotto il muro dei 17mila.

La campagna vaccinale

Proseguee intanto la campagna vaccinale con l’importante novità annunciata già ieri dall’assessore D’Amato della possibilità di vaccinarsi senza prenotazione negli hub del Lazio a partire dal 1° settembre. Intanto, per quanto riguarda il Green Pass l’assessore regionale si è detto “favorevole alla proroga della durata a 12 mesi, ma deve essere una scelta di carattere nazionale” ha chiarito.