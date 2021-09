Coronavirus: nel Lazio 252 casi, 3 i decessi e quasi 400 i guariti. Ricoveri in calo

Scende all’1% (ieri era all’1,3%) il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio dove sono 252 i nuovi casi di coronavirus comunicati oggi, martedì 28 settembre, dalla Regione; i tamponi effettuati sono stati in totale 23.891 di cui 9.525 molecolari e 14.366 antigenici. Nel bollettino giornaliero dell’Assessorato alla Sanità sono riportati poi 3 decessi e 388 guariti.

Numeri in calo nel Lazio

“Prosegue il calo di casi, decessi, ricoveri e terapie intensive su base giornaliera e settimanale” commenta l’assessore regionale Alessio D’Amato. Proprio per quanto riguarda i ricoverati sono 388 (5 in meno nelle ultime 24 ore) nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio, mentre le terapie intensive occupate sono 57 (-2). Secondo i dati riportati sul sito Agenas, e aggiornati al 27 settembre, sia l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica che nelle terapie intensive è al 6%.

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, 174 dei contagi sono nella provincia di Roma (e 135 solo nella Capitale), mentre gli altri 78 sono nel resto della regione: oggi il dato più alto arriva dalla provincia di Frosinone dove sono stati accertati 37 casi; nel territorio pontino sono 23, 10 nella provincia di Rieti e 8 in quella di Viterbo. I decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 28 settembre

Scende sotto la soglia dei 10mila il numero degli attuali positivi in tutta la regione (sono 9.483 i positivi che non necessitano di ricovero ospedaliero e sono in cura presso il proprio domicilio). Quasi 384mila sono invece i contagi riscontrati nel Lazio in questi 18 mesi di pandemia da Covid-19; sono 365mila i guariti, 8.645 i decessi.

La campagna vaccinale

E’ stata comunicata oggi dalla Regione la data di inizio delle prenotazioni per la terza dose del vaccino per gli over 80: mercoledì 29 settembre alle 24 quando sarà attivo il servizio online per tutte le persone che hanno più di 80 anni e che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo, vale a dire una platea di 140mila utenti (qui tutte le informazioni). Gli ospiti nelle Rsa e delle altre strutture residenziali riceveranno la terza dose direttamente dalle équipe delle Asl, dalle Uscar, o dalle strutture che li ospitano. Le prime somministrazioni sono partite oggi in una Rsa di Rieti.