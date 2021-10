Coronavirus, nel Lazio 245 nuovi casi e 3 decessi. Terza dose: oltre 30mila le somministrazioni

Sono 245 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio: questo il dato comunicato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, dall’Assessorato alla Sanità della Regione che ha diffuso il consueto bollettino. Il rapporto tra positivi e tamponi sale leggermente rispetto a ieri e si attesta sull’1,1% (ieri era dello 0,8%), in virtù dei 21.080 test che sono stati effettuati in totale, di cui 9.796 molecolari e 11.284 antigenici.

Nel bollettino di oggi sono riportati anche 3 decessi e 279 guariti nelle ultime 24 ore. I ricoverati nei reparti di aera non critica degli ospedali del Lazio sono 367 (uno in meno nelle ultime 24 ore), mentre sono 56 le terapie intensive occupate (-1).

Coronavirus Lazio: i dati nelle singole province

Del totale di oggi, 194 contagi sono stati accertati nella provincia di Roma (di cui 140 solo nella Capitale), mentre gli altri 51 sono distribuiti nel resto della regione: 18 di questi sono stati riscontrati in Ciociaria e 13 nel territorio pontino, 11 sono nella provincia di Viterbo e 9 in quella di Rieti. I decessi sono tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 6 ottobre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove sono poco più 9mila gli attuali positivi e di questi 8.650 non necessitano di ricovero ospedaliero e sono in cura a domicilio. In totale sono stati registrati da inizio pandemia oltre 386mila contagi; sono circa 368mila i guariti, 8.674 i decessi.

La campagna vaccinale

Prosegue anche la campagna vaccinale e nel Lazio è stata superata la quota di 8,3 milioni di somministrazioni. “Oggi raggiunto il 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale” ha commentato l’assessore regionale Alessio D’Amato. Per quanto riguarda la terza dose sono state oltre 30mila le somministrazioni complessive mentre sono iniziate anche le inoculazioni a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi. Ricordiamo la prenotazione della terza dosi si può sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.