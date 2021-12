Coronavirus, in un giorno 1.921 casi e 10 decessi nel Lazio. Più di 30mila gli attuali positivi

Sono quasi 2mila i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio: il dati sono stati diffusi nel tardo pomeriggio dalla Regione attraverso il consueto bollettino che immortala la situazione attuale. I casi sono 1.921 con un rapporto tra positivi e tamponi che è del 3,4%. I test totali effettuati sono stati 55.396, di cui 17.735 molecolari e 37.661 antigenici.

"Le stime del valore Rt elaborate dal Seresmi sono stabili attorno al valore 1 - ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato -. Questo è un dato importante che va consolidato. Non è emerso, inoltre, dai sequenziamento alcun altro caso relativo alla variante Omicron”.

Tutti gli altri dati

Nel bollettino, poi, sono riportati 10 decessi, e 899 guarigioni in 24 ore. Per quanto riguarda i ricoverati, sono in leggero calo: i postivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 816 (5 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 109 (anche queste con una redazione di 5 unità in un giorno).

I contagi in tutte le province

La maggior parte dei contagi giornalieri di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, e sono 1530; di questi 879 sono solo nella Capitale. Altri 391, invece, se ne contano nel resto della regione: 142 ne sono stati accertati dalla Asl di Frosinone, 120 da quella di Viterbo, 89 da quella pontina e 40 da quella di Rieti. I decessi sono stati registrati tutti nella provincia di Roma.

Il bollettino del 14 dicembre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove oggi il numero degli attuali positivi supera anche la soglia dei 31mila; più di 900 sono i ricoverati mentre più di 30mila persone che sono contagiate risultano in cura in isolamento domiciliare. I casi totali accertati nella regione dall’inizio della pandemia sono più di 446mila; circa 406mila sono state le guarigioni, mentre i decessi sono in totale 9.091.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale che vede in quella di domani una giornata importante: il 15 dicembre, infatti, è il V-Day pediatrico, che segna l’inizio delle somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono 11 gli hub che partono domani nel Lazio, tra questi anche l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nella giornata di ieri, poi, sono state effettuate oltre 55mila vaccinazioni, il 17% in più del target.