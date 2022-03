Coronavirus, nel Lazio 5 morti e 2.444 casi. Al 10,2% il rapporto tra positivi e tamponi

Diminuisce il numero dei tamponi e, come accade ogni lunedì, cala anche il numero dei contagi giornalieri da coronavirus: è stato diffuso nel pomeriggio il bollettino dalla Regione sull’andamento della pandemia nell’intero territorio del Lazio. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 2.444 (1.479 in meno rispetto alla giornata di ieri) accertati su 23.916 test totali, di cui 6.599 molecolari e 17.317 antigenici. Torna sopra il 10% oggi, lunedì 7 marzo, il rapporto tra positivi e tamponi (al 10,2%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Dopo giorni fa segnare un aumento il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: sono 1.142 i positivi nei reparti di area non critica, 29 in più in un giorno, mentre le terapie intensive occupate sono 99 (+1). I decessi riportati nel bollettino di oggi sono 5, di cui uno nella provincia di Latina, mentre le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore dalle varie Asl sono state 6.565.

I contagi e i decessi nelle singole province

Parallelamente al dato totale, scende il numero dei casi giornalieri anche in tutte le Asl del Lazio. Nella provincia di Roma ne sono stati accertati 1.892, di cui 1.309 nella Capitale (nella Asl Roma 1 sono 388, nellaAsl Roma 2 sono 648, nella Asl Roma 3 sono 453, nella Asl Roma 4 sono 67, nella Asl Roma 5 sono 263 e nella Asl Roma 6 sono 253). Nel resto della regione sono 552 i contagi: circa la metà, 286, sono concentrati nel territorio pontino e altri 118 sono in quello ciociaro, mentre 85 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 63 da quella di Rieti. Nessun decesso, infine, è stato registrato nella provincia di Roma, due sono in quella di Frosinone e gli altri tre a Viterbo, Rieti e Latina.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi

Ha superato la quota di un milione e 100mila il numero dei contagi totali che sono stati riscontrati nel Lazio in questi oltre due anni di pandemia; continua però a scendere il dato degli attuali positivi che sono circa 108mila: di questi 1.241 sono i ricoverati nei diversi reparti degli ospedali (30 in più rispetto a ieri); nelle ultime 24 ore più di 4mila persone hanno invece lasciato l’isolamento domiciliare in cui si trovano circa 107mila contagiati (nella tabella in basso tutti i dati).