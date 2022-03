Coronavirus, nel Lazio 15 decessi e 6.214 casi. D’Amato: “Dopo settimane rallenta la discesa”

Cresce sensibilmente nelle ultime 24 ore il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio, frutto anche di un più cospicuo numero di tamponi che sono stati effettuati in tutto il Lazio sia dalle Asl locali che dalle farmacie e nei laboratori. I casi di cui ha dato notizia la Regione oggi, martedì 8 marzo, con il consueto bollettino sono 6.214, mentre ieri erano stati 2.444. Ma progressivamente, come detto, è aumentato anche il dato dei tamponi che sono stati 62.847 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 23.916). Più o meno stabile il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 9,8% (ieri era del 10,2%). “dopo tre settimane in calo, rallenta la discesa - commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - si registrano 1.600 casi in più rispetto allo stesso giorno della settimana precedente”.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Rispetto agli ultimi giorni cresce il dato dei decessi giornalieri che sono riportati nel bollettino, in totale 15 nessuno dei quali nella provincia di Latina. Brusco calo, invece, del numero dei ricoverati: sono infatti 82 in meno i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali (in totale sono 1.60), mentre sono 7 in meno i pazienti gravi, con 92 terapie intensive occupate. Le guarigioni notificate dalle Als sono state 10.524.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, nella provincia di Roma sono stati accertati poco meno di 4.200 contagi (4.196) e di questi 2.473 sono concentrati nella sola Capitale (nella Asl Roma 1 sono 706, nella Asl Roma 2 sono 1.039, nella Asl Roma 3 sono 728, nella Asl Roma 4 sono 423, nella Asl Roma 5 sono 559 e nella Asl Roma 6 sono 741). Nel resto della regione se ne contano 2.018: du questi 787 sono nel territorio pontino e 724 in quello ciociaro, mentre 329 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 178 da quella di Rieti. Tre dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Viterbo, uno in quella di Frosinone e tutti gli altri 11 in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 8 marzo 2022

Scende ancora, grazie sempre al numero delle guarigioni quotidiane più alto di quello dei nuovi casi, il dato degli attuali positivi che ad oggi nel Lazio sono circa 104mila: 1.152 di questi sono al momento ricoverati nei diversi reparti degli ospedali regionali, 89 in meno in un giorno. Nelle ultime 24 ore, poi, sono state poco più di 4.200 le persone che hanno lasciato l’isolamento domiciliare dove sono in cura ancora circa 103mila contagiati (in basso la tabella con tutti i dati).

L’emergenza Ucraina

Altro aggiornamento arriva dalla regione sull’emergenza Ucraina: da domani, 9 marzo, sarà attivo l’hub di Ostiense a Roma che insieme a quello di Termini sarà il secondo polo attivo nella Capitale per i cittadini in fuga dalla guerra per il rilascio del codice Stp (ad oggi ne sono stati rilasciati 1.200), per le vaccinazioni anti-Covid 19; sono iniziate anche quelle pediatriche, fa sapere D’Amato. In tutte le province le Asl hanno dedicato hub per le vaccinazioni dei profughi ucraini (qui tutti i particolari per la provincia di Latina).