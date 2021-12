Coronavirus, nel Lazio 1.376 contagi in un giorno. Rapporto tra positivi e tamponi al 5%

Diminuiscono rispetto a ieri i contagi giornalieri di coronavirus nel Lazio, ma sono praticamente dimezzati i tamponi che sono stati effettuati nelle scorse 24 ore, giorno dell’Immacolata. I nuovi casi comunicati dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il bollettino sono 1.376 (-178), e i test totali invece 27.201, di cui 13.386 molecolari e 13.815 antigenici. Picco del rapporto tra positivi e tamponi che schizza al 5%, mentre ieri era sotto il 3%.

“Il valore Rt è stabile a 1.06 e l’incidenza in aumento a 190 casi per 100mila abitanti - ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -, anche se la velocità dell’incremento subisce un lieve calo rispetto alla settimana precedente (-2%). La situazione va attenzionata, rimane l’obiettivo del raffreddamento della curva”. Per quanto riguarda i casi di variante Omicron che sono stati rilevati dallo Spallanzani, conclude poi l’assessore, “si sta procedendo con l’indagine epidemiologica”.

Gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati anche 10 decessi, mentre i guariti nelle scorse 24 ore sono stati 673. Cresce ancora il numero dei ricoverati: i pazienti positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 777 (+17 in un giorno), mentre 114 le terapie intensive occupate (+1). Secondo i dati riportati sul portale Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) la percentuale di occupazione dei posti letto nel Lazio (i dati sono aggiornati all’8 dicembre) è del 12% sia per quanto riguarda le terapie intensive che i reparti di area non critica. Ieri in tutta la giornata sono state somministrate 40mila dosi di vaccino, il 36% in più del target.

La distribuzione dei contagi nel Lazio

La maggior parte dei contagi riportati nel bollettino di oggi sono concentrati nella provincia di Roma, ben 1.129, e 716 sono solo nella Capitale; nel resto della regione sono invece 274 i contagi: più della metà sono nel territorio pontino (143), mentre 61 ne sono stati accertati dalla Asl di Viterbo, 30 da quella di Rieti e 13 da quella di Frosinone. Un decesso, infine, è stato registrato proprio in Ciociaria, tutti gli altri nella provincia di Roma.

Il bollettino del 9 dicembre: tutti i dati

Si aggiorna la situazione generale in tutto il Lazio: ha superato quota 26mila il numero degli attuali positivi in tutta la regione dove dall’inizio della pandemia sono stati riscontrati più di 437mila contagi. Il dato dei guariti ha superato la soglia dei 402mila mentre sono stati 9.047 i deceduti. Allo stato attuale più di 25mila persone positive sono in isolamento domiciliare, mentre quasi 900 sono i ricoverati.