Coronavirus: coprifuoco a mezzanotte anche in provincia di Latina e nel resto del Lazio

Anche nella provincia di Latina come nel resto del Lazio da lunedì 7 giugno il coprifuoco scatterà a mezzanotte e non più alle 23. Se nelle regioni che sono in zona bianca non è previsto il coprifuoco, per quelle che si trovano ancora in giallo, infatti, bisogna attendere il prossimo 21 giugno per l’abolizione del divieto di circolazione per le persone nelle ore notturne, in base a quanto previsto nel decreto legge del 18 maggio.

Zona bianca a cui punta il Lazio con il passaggio che potrebbe avvenire lunedì 14 giugno con un ulteriore allentamento delle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Secondo gli aggiornamenti emersi dall’ultimo monitoraggio settimanale, l’indice Rt è a 0,66 e l’incidenza è di 35 casi ogni 100mila abitanti; valore quest’ultimo che se confermato anche nella prossima settimana, la terza consecutiva, potrebbe significare proprio l’approdo nella fascia bianca per il Lazio. "Incidenza e Rt sono da zona bianca" ha ribadito l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato commentando i dati dell'ultimo bollettino di ieri.

Una data importante, dunque quella del 14 giugno, anche per i cittadini della provincia di Latina in virtù delle regole meno rigide previste per questa fascia. Se nella zona gialla c'è ancora il coprifuoco, come detto, in fascia bianca il coprifuoco viene abolito immediatamente con la possibilità di spostarsi senza limiti di orario. Orari che sono liberi anche per i locali pubblici. Le nuove regole prevedono inoltre che in zona bianca all’aperto non ci sono limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi. Permangono, è bene ricordarlo, le regole dell’uso della mascherina e del distanziamento.