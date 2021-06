"Junior open day" per ragazzi dai 12 ai 16 anni: come e quando prenotare

Sono state rese note dalla Regione le indicazioni per prenotare le dosi per i ragazzi nati tra il 2005 e il 2009. Tutte le informazioni e le date

Come annunciato dalla Regione, sono in programma per i prossimi due fine settimana i "Junion open day", nelle giornate del 12-13 e 19-20 giugno, per tutti i ragazzi del Lazio di età compresa tra i 12 anni già compiuti e i 16 (nati 2009-2005). Il vaccino somministrato sarà il Pfizer.

La Regione ha reso note le indicazioni e tutte le informazioni necessarie per prenotazioni e somministrazioni, che sono disponibili al seguente link: https://www.salutelazio.it/open-day-junior.

Le prenotazioni potranno partire da giovedì 10 giugno alle 18 e dovranno necessariamente essere effettuate da uno dei due genitori e da chi ne fa le veci sulla piattaforma regionale dedicata: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Nel momento della somministrazione del vaccino i ragazzi devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale mentre per prenotare occorre la tessera sanitaria in corso di validità per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (team) posto sul retro della tessera.