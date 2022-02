Vaccino Novavax, al via le prenotazioni per 5mila slot al giorno: due hub disponibili in provincia di Latina

Dopo lo slittamento e poi le successive rassicurazioni del commissario Figliuolo sull'arrivo delle prime forniture, sarà possibile a partire da oggi, venerdì 25 febbraio, prenotare sul portale regionale del Lazio la prima e seconda dose del vaccino Novavax con 5mila slot disponibili al giorno disponibili. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Il vaccino Nuvaxovid (Novavax) si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quello già in uso contro l'epatite B e il papilloma virus. L’uso è stato autorizzato dall'Aifa. I dati disponibili sul nuovo vaccino hanno mostrato un'efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale. Possono prenotare il vaccino Novavax coloro che hanno un’età pari o superiore a 18 anni e coloro che non sono stati ancora vaccinati. La somministrazione della seconda dose dovrà essere effettuata a distanza di tre settimane dalla prima. Il sistema di prenotazione, contestualmente alla scelta dell’appuntamento della prima dose, fisserà l’appuntamento per la prima e anche per la seconda dose.

Sono due gli hub della provincia di Latina in cui sarà possibile prenotare le dosi di Novavax: l'ex Rossi Sud di Latina, in via dei Monti Lepini, e il centro Itaca di Formia.

Intanto da ieri le persone che presentano condizioni di estrema vulnerabilità per compromissione della risposta immunitaria, che hanno già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario, potranno prenotare una dose di richiamo (quarta dose) del vaccino anti Covid-19, che andrà somministrata dopo almeno 120 giorni dall'ultima dose. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la somministrazione di una ulteriore dose di vaccino anti Covid-19 ha lo scopo di mantenere alto il livello di protezione per le persone estremamente fragili e per i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido.