Open day del 23 gennaio: prenotazioni aperte anche in provincia. Dosi disponibili a Gaeta e Aprilia

Nuovo open day programmato in tutto il Lazio per le vaccinazioni con dosi booster del siero Pfizer per over 12. La Regione annuncia che ci sono ancora slot disponibili e invita ad effettuare la prenotazione nelle strutture messe a disposizione da Aiop e in quelle delle Asl.

Sarà necessaria appunto la prenotazione attraverso il portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. In provincia di Latina ci saranno 300 dosi disponibili presso la clinica Città di Aprilia e altrettante a Gaeta.

Nel Lazio le altre strutture Aiop aperte per l'opne day sono: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Villa Aurora e Santa Lucia dei Fontanili San Feliciano (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital (Asl Roma 2). Merry House (Asl Roma 3). Villa delle Querce, Villa Linda e Sant’Anna Città di Pomezia (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Villa degli Ulivi (Asl di Frosinone).