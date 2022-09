Coronavirus, si rialza la curva nel Lazio: nell’ultima settimana oltre 13mila contagi

Dopo settimane in discesa, torna a salire la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio, come accade anche nella provincia di Latina; si alleggerisce leggermente la pressione sulle strutture ospedaliere, anche se si mantiene stabile il numero dei pazienti gravi. A raccontare la situazione attuale sono i numeri registrati in tutta la regione nel periodo compreso tra lunedì 19 e domenica 25 settembre e riortati nei bollettini quotidiani.

Guardando nello specifico, nella settimana presa in considerazione sono stati 13.210 i nuovi casi a fronte dei 10.525 della precedente con una crescita del 25%. Numeri, questi, su cui inevitabilmente pesa anche la riapertura delle scuole, con molte meno restrizioi, e il ritorno in classe degli studenti. Secondo i dati diffusi dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato lo scorso giovedì 22 settembre, poi, nel Lazio è in crescita anche l’incidenza che passa dai 167 casi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana ai 191 casi ogni 100mila abitanti di quella che si conclude oggi; stabile invece il valore Rt allo 0.84.

Coronavirus: tutti i dati nell’ultima settimana nel Lazio

Analizziamo ora tutti gli altri dati. Secondo l’ultimo bollettino di oggi, domenica 25 settembre, gli attuali positivi nel Lazio sono 40.250, in calo dell’1,7% rispetto al 18 settembre. Come detto, si alleggerisce la pressione sulle strutture ospedaliere, anche se di poco; sempre secondo l’ultimo report regionale, infatti, sono 358 i pazienti ricoverati di cui 333 nei reparti di area non critica e 25 in terapia intensiva, mentre la scorsa settimana i positivi ospedalizzati erano 394 di cui 36 nei reparti ordinari e sempre 25 in terapia intensiva. Stando agli ultimi dati riportati da Agenas, e aggiornati al 24 settembre, è de 5% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica nel Lazio (in calo di un punto percentuale in una setttimana), mentre è stabile al 3% quella in terapia intensiva. Nell’ultima settimana considerata, infine, i decessi sono stati 17.