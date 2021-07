Coronavirus, nel Lazio l'incidenza di nuovi casi negli over 50 è 10 volte inferiore

Nel Lazio l'incidenza dei nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti nella fascia di popolazione over 50 rappresenta meno del 5% ed è più bassa di almeno 10 volte l'incidenza complessiva. Lo ha comunica in una nota l'Unità di crisi della Regione Lazio, Il virus dunque sta oggi circolando soprattutto fra i giovani "ed è indispensabile - si legge in una nota della Regione - che si vaccinino per due motivi: contribuire a ridurre la diffusione e raggiungere l'obiettivo dell'immunità di gregge che significa la messa in sicurezza dell'intera comunità".

Nel Lazio si continua a sequenziare il 100% dei casi positivi e la variante Delta ad oggi è superiore al 60%, per questo è importante vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale. Ad oggi si è raggiunta la soliga di 6,4 milioni di somministrazioni e si registrano 0 decessi.