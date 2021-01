Coronavirus Nettuno, buone notizie: 66 guariti in un giorno e nessun nuovo caso

Buone notizie in arrivo da Nettuno in merito alla diffusione del coronavirus: dopo giorni, infatti, non sono stati registrati nuovi casi nella città sul litorale laziale. La comunicazione nella serata di ieri, lunedì 18 gennaio, da parte dell’Amministrazione che quotidianamente, anche sulla base di dati che vengono forniti dalla Asl Roma 6, aggiorna i cittadini sulla situazione in città.

L’altra importante notizia riguarda il numero dei guariti. “Sul portale dedicato messo a disposizione dei Comuni, inoltre, sono stati registrati 66 guarigioni” spiega infatti il Comune. Allo stato attuale a Nettuno il numero delle persone ancora positive è sceso a 383; 9 di queste necessitano di un ricovero ospedaliero.