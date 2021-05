Coronavirus Pomezia, sempre in calo gli attuali positivi e crescono i guariti. Muore un 74enne

Il consueto bilancio del Comune: ad oggi sono 124 i positivi, 86 in meno rispetto ad una settimana fa; 10 i ricoverati. Purtroppo aumentano i decessi che da inizio pandemia sono 43

Continua a scendere nel mese di maggio il numero delle persone attualmente positive al coronavirus a Pomezia. Secondo l’ultimo aggiornamento settimanale del Comune, e con i dati riferiti alla giornata di martedì 18 maggio, sono 124 gli attuali positivi, 86 in meno rispetto a sette giorni fa. Un progressivo miglioramento registrato in città se si pensa che secondo i dati che erano stati diffusi con l’ultimo aggiornamento di aprile, il 27, le persone al momento contagiate dal Covid-19 erano 359, ben 235 in più rispetto agli attuali positivi di oggi.

Entrando più nello specifico, sono 10 i ricoverati presso strutture ospedaliere, mentre sono 114 le persone che sono in cura presso il proprio domicilio, 6 invece quelle che sono in isolamento domiciliar perché non positive.

Cresce ancora il numero dei guariti che raggiunge la soglia di 3.465 totali, mentre sono stati 119 le guarigioni nell’ultima settimana. Ma la comunità piange anche la morte di un uomo di 74 anni. “L'Amministrazione comunale e la Città tutta – ha detto il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici del nostro concittadino scomparso”. Da inizio pandemia sono 43 le morti legate al Covid-19 a Pomezia.