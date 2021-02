Coronavirus Pomezia: si aggrava il bilancio dei decessi, sono 22 da inizio pandemia

Si è aggravato il bilancio dei decessi legati al coronavirus nella città di Pomezia. Nel consueto aggiornamento settimanale, il Comune ha dato notizia della scomnparsa di una donna di 88 anni. Secondo i dati uniformati dalla Asl Roma 6, sono state 22 le morti a Pomezia in questi 11 mesi di pandemia.

“L'Amministrazione comunale e la Città tutta – ha detto il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici della nostra concittadina scomparsa”.

Sul fronte contagi sono scesi a 383 gli attuali positivi al coronavirus in città (la scorsa settimana erano 455); al momento sono 15 i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere, mentre 368 persone sono in isolamento domiciliare. Aumentano invece i guariti che da inizio pandemia hanno raggiunto quota 1.672. Ad oggi sono 37 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (perchè non positive).