Coronavirus Pomezia: attuali positivi in calo, sono 248. Due decessi in una settimana

Scende rispetto ad una settimana fa il numero delle persone attualmente positive al coronavirus nella città di Pomezia. Una buona notizia che, nell’ambito del bilancio settimanale, è stata data nelle scorse ore dal Comune.

Gli attuali positivi sono ad oggi 248, sette giorni fa erano 267; di questi, 18 sono ricoverati presso strutture ospedaliere, mentre 230 sono in isolamento domiciliare. Dall’altro lato sono aumentati i guariti che da marzo ad oggi sono 1163; ad oggi 35 persone sono poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Ma sempre nel corso di questa settimana la città di Pomezia ha pianto la morte di una donna di 67 anni e di un uomo di 79 anni; salgono così a 15 i decessi da inizio pandemia. “L'Amministrazione comunale e la Città tutta – ha detto il sindaco Adriano Zuccalà - si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri concittadini che non ce l'hanno fatta”.