Coronavirus, nuovo allarme a Ponza: impennata di contagi sull'isola

C'è un nuovo allarme che arriva dall'isola di Ponza, dove oggi, secondo il bollettino della Asl, i nuovi positivi sono stati 10. Si tratta dei risultati di tamponi molecolari e di uno screening più ampio effettuato su circa 30 persone legate ai primi tre positivi scoperti sull'isola nei giorni scorsi. Dopo padre, madre e figlio, il contagio si è allargato ancora dunque ad altri componenti della famiglia.

Ma a questi casi se ne aggiungono altri cinque emersi nella giornata di oggi e non ancora conteggiati nel bollettino dell'azienda sanitaria. E' scattato quindi un tracciamento più ampio disposto dal dipartimento di prevenzione. Complessivamente dunque si tratta di 17 nuovi casi in pochi giorni su una popolazione di circa 3mila abitanti. L'attenzione dunque è alta e la situazione richiede ora un monitoraggio costante e il rigido rispetto delle misure per contenere il focolaio.