Varianti e indice a 3,8: Sabaudia annulla il Triathlon e la gara di canottaggio

La decisione, condivisa dalle istituzioni nel corso di una riunione della prefettura, è stata ufficializzata dal Comune. Non si terrà dunque il primo degli eventi sportivi in programma il 16 maggio

La città di Sabaudia alle prese con contagi e varianti. Mentre si cerca ancora, con sempre maggiore difficoltà, il caso indice della variante indiana da cui è partito il contagio accertato in cittadino indiano di Bella Farnia, sono stati rilevati anche casi di variante indiana e brasiliana. Una situazione che richiede ancora molta cautela e che ha spinto dunque il sindaco, in accordo con la prefettura e la Asl pontina, ad annullare il primo degli eventi sportivi che era in programma per domani, domenica 16 maggio. Si tratta della terza edizione della manifestazione Triathlon Sprint, che era già slittata dal 2 maggio scorso.

Il Comune di Sabaudia lo ha ufficializzato in una nota inviata all'organizzazione della gara sportiva: "La Asl di Latina che la situazione epidemiologica locale, caratterizzata da un ampio numero di positività, con un indice di incidenza pari a 3,8 e con la presenza accertata di vari tipi di varianti covid (inglese, brasiliana e indiana, di cui quest'ultima tuttora in fase di tracciamento), sentito anche il tavolo tecnico esistente presso la Prefettura di Latina, si è dichiarata contraria allo svolgimento della gara prevista per il giorno 16 maggio e anche della manifestazione di canottaggio prevista per il 22 e 23 maggio".

Sul territorio inoltre resta prorogata di altri sette giorni la zona rossa di Bella Farnia.