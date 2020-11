Coronavirus Sezze: prorogata la chiusura delle scuole secondarie fino al 27

Il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo ha annunciato di aver dato mandato al responsabile del settore Scuola del Comune di predisporre una nuova ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per un'altra settimana, fino a venerdì 27 novembre, ma per le sole scuole secondarie di primo grado.

"Il rientro dunque - ha spiegato il primo cittadino, che aveva già prorogato la chiusura degli istituti scolastici del comune - sarà graduale. Da lunedì 23 novembre rientreranno gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, sia pubbliche che private. Da lunedì 30 novembre invece torneranno sui banchi anche le scuole secondarie di primo grado".