Emergenza Covid: Tempor SpA “a caccia” di infermieri e operatori socio sanitari a Latina

Alla luce degli ultimi sviluppi sull’emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro Paese, le strutture ospedaliere e i relativi staff sanitari sono sotto pressione e necessitano di nuove energie per affiancare medici e operatori che negli ultimi giorni stanno dimostrando un impegno eccezionale nella lotta al Covid-19. Le regioni più colpite dall’emergenza hanno bisogno di nuovi operatori da inserire nelle proprie strutture sanitarie: già molte strutture ospedaliere evidenziano, prima ancora della mancanza di posti letto, la carenza endemica di personale sanitario ed in maniera sempre più pressante richiedono la collaborazione delle Agenzie per il Lavoro. Il problema della scarsità di personale è maggiormente amplificato dal fatto che, ove questo venisse individuato in altre aree del Paese, si dovrebbe poter consentire alle strutture sanitarie di poter offrire una copertura economica alle spese di vitto e alloggio a tutto quel personale che fosse intenzionato ad accettare trasferimenti, anche in considerazione della relativa brevità dei periodi di impiego che, in molti casi, non consentono agli stessi di poter pianificare la loro permanenza fuori della loro abituale residenza.

“Abbiamo deciso di giocare di anticipo – sottolinea Francesco Gordiani AD dell’Agenzia per il Lavoro Tempor SpA - per sopperire all’inevitabile richiesta da parte degli Enti Sanitari pubblici e privati di personale infermieristico e operatori socio sanitari (OSS), ed è per questo che in stretta collaborazione con Intelliform, abbiamo attivato un’importante campagna di ricerca e selezione del personale sanitario su scala nazionale”. Tutti i soggetti qualificati e interessati che vogliano impegnare le loro competenze con determinazione e passione possono inviare la loro candidatura iscrivendosi al sito della nostra Agenzia per il Lavoro (www.tempor.it - area candidati), rispondendo alle ricerche di personale di riferimento “INFERMIERI” ed “OSS operatore socio sanitario” oppure alle singole offerte di lavoro presenti sui nostri social. https://www.tempor.it/2020/10/23/ricerchiamo-personale-sanitario-su-tutto-il-territorio-nazionale/

“La nostra filiale di Milano, - precisa ancora Francesco Gordiani - stante la sua storica vocazione in ambito sanitario, è il nostro quartier generale per questa grande campagna di recruiting del personale infermieristico. La Tempor Spa è da sempre molto presente nella fornitura di personale in tutti gli enti ospedalieri italiani e fornisce mediamente ogni anno più di 4.000 risorse tra infermieri specializzati e personale socio sanitario”.