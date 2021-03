Vaccini: quali sono i soggetti vulnerabili che possono prenotare i vaccini

Parte nel Lazio la campagna vaccinale per i soggetti considerati estremamente vulnerabili. Ma c'è ancora una grande confusione tra la popolazione su quali siano le patologie che identificano i soggetti di questa categoria. A chiarirlo è una circolare del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021, scaricabile a questo link.

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio chiarisce che sono tre i canali di reclutamento attivato per questa fascia di popolazione:

Attraverso le strutture dove sono in carico i pazienti per le cure e le terapie, da subito

Attraverso il medico di famiglia, da subito

Attraverso la prenotazione online che sarà attiva dalla mezzanotte del 4 marzo al seguente link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

La prenotazione online riguarda però, come precisa Salute Lazio, i soli pazienti titolari dei seguenti codici di esenzione: RHG010 - RF0100 - 046.340 - RFG101 - RF0180 - RF0181 - RF0182 - RF0183 - 018.277.0 - 008.571.2 - 008.571.5 - 008.571.6 - RDG010 - 065.758.0. In tutti gli altri casi l'accesso alla vaccinazione avviene attraverso le modalità 1 e 2.

Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione e la tessera sanitaria. Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile. Per quanto riguarda invece i genitori o caregiver di soggetti che si trovano in assistenza domiciliare integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita, possono prenotare la vaccinazione attraverso il numero 06164161841 a partire dalle ore 7:30 del 4 marzo.