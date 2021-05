Il presidente della Regione Zingaretti: "Mi vaccinerò con Astrazeneca, non esistono vaccini di serie A o di serie B"

La Regione ha aperto le prenotazioni per la fascia di età 57- 56 anni. Il presidente: "I vaccini sono sicuri"

"Mi vaccinerò sabato perché sono del 1965 e lo farò con Astrazeneca". Lo annuncia il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, sottolineando che non bisogna avere paura del vaccino.

"Voglio sottolineare ancora una volta - continua il presidente - che i vaccini non sono pericolosi. E questo mi auguro che ormai sia il senso comune, perché non esistono vaccini di serie A o di serie B. Lo farò quindi con una grande serenità come hanno già fatto altri".

Da martedì 4 maggio la Regione ha infatti aperto le prenotazioni per la fascia di età 57- 56 anni, cioè i nati nel 1964 e 1965.