A Pontinia una nuova tappa del vax tour organizzato dalla Asl per la comunità sikh

Prosegue la campagna di immunizzazioned al covid rivolta alla comunità sikh che lavora e vive sul territorio pontino. L'iniziativa ha già toccato diversi comuni della provincia, Fondi, Aprilia e San Felice e, proprio in questo fine settimana, anche Sabaudia. Poi sarà la volta di Pontinia, nelle giornate del 22 e 24 febbraio.

A partire dalle 9 il camper della Asl sarà in piazza Roma, presso il padiglione della ex Torre idrica. Ci saranno a disposizione 350 dosi booster di Moderna e 100 prime dosi di Johnson & Johnson. Non è necessaria la tessera sanitaria, ma si richiede un documento di identificazione, quale anche il passaporto dello Stato di provenienza.